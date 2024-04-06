شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إنّ زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أرخبيل "تونجا" الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.
وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لم يسبب أي أضرار.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب محيط نيويورك#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 5, 2024
للتفاصيل.. https://t.co/tGo5uK1lCK pic.twitter.com/U0tfmIoGi7
زلازل المحيط الهادئكما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي".
وتونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.