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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ

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واس - ألوفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إنّ زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أرخبيل "تونجا" الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

زلازل المحيط الهادئ

كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي".
وتونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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