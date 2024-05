شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

زلازل المحيط الهادئ

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إنّ زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أرخبيل "تونجا" الواقع في جنوب المحيط الهادئ.وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال. كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي".وتونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.