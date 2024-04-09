القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا أنظمة دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة للحوثيين بمنطقة البحر الأحمر

نقلت وكالة "رويترز" عن القيادة الوسطى الأميركية، اننا "دمرنا أنظمة دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة للحوثيين بمنطقة البحر الأحمر"، موضحة أن "عملياتنا بالبحر الأحمر تمت دون أي أضرار بالسفن التجارية أوالأميركية أوسفن التحالف".

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