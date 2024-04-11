أبو زيد دعا إلى الحذر من ردات فعل ودخول طوابير خامسة لتأجيج الفتن

اشار النائب السابق أمل أبو زيد، في تصريح له الى انه "رغم المُصاب الأليم والمستنكر الذي أودى بحياة منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان إلا أنه يجب الحذر وضبط النفس وعدم الانجرار وراء انفعالات وردات فعل في غير مكانها قد تؤدي إلى توترات في أكثر من منطقة نحن في غنى عنها في هذا الظرف الحساس".

وأضاف "لذلك نأمل الانتباه وعدم الإفساح في المجال لأي خطوة أو خطأ يؤدي إلى تعكّر الأجواء ولاسيما مع شركائنا في صيدا وغير صيدا وسط خشية من دخول طوابير خامسة لتأجيج الفتن وجر البلاد إلى ما لا تُحمَد عقباه".