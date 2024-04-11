مسؤول أميركي: إيران قد تنتقم برد متناسب يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية أو بضرب إسرائيل مباشرة

نقلت شبكة "ABC" عن مسؤول أميركي، تأكيده ان "إيران قد تنتقم برد متناسب يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية أو بضرب إسرائيل مباشرة". كما نقلت ABC عن مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية، قوله ان "المصالح الإقليمية لإسرائيل معرضة لخطر كبير".

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