وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الإجراء الذي اتخذته الحكومة البحرينية عشية عيد الفطر بالافراج عن بعض السجناء السياسيين بانه خطوة إيجابية وتحرك في الاتجاه الصحيح، معربا عن امله بان تستكمل هذا الاجراء بالافراج عن سائر السجناء السياسيين واتخاذ خطوات لاحقة مناسبة.
واكد في حديث لوكالة "ارنا" لفت كنعاني الى إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة البحرينية عشية عيد الفطر خطوة إيجابية وتحرك في الاتجاه الصحيح.
وأعرب كنعانب عن أمله في أن تستكمل حكومة البحرين هذا الإجراء من خلال إطلاق سراح سائر السجناء السياسيين واتخاذ خطوات لاحقة مناسبة
كانت هذه تفاصيل خبر كنعاني: لتستكمل حكومة البحرين عملية الافراج عن بعض السجناء السياسيين بخطوات لاحقة مناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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