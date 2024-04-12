الجديد: ميقاتي سيزور الراعي غدا ليضعه في صورة التحقيقات الامنية حول مقتل باسكال سليمان

افادت معلومات الجديد، عن ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عند التاسعة من صباح غد، وسيضعه في صورة التحقيقات الامنية حول مقتل باسكال سليمان".

في سياق اخر، اشارت المعلومات الى ان "ميقاتي سيمثل لبنان في القمة العربية في البحرين الشهر المقبل".