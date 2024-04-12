افادت معلومات الجديد، عن ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عند التاسعة من صباح غد، وسيضعه في صورة التحقيقات الامنية حول مقتل باسكال سليمان".
في سياق اخر، اشارت المعلومات الى ان "ميقاتي سيمثل لبنان في القمة العربية في البحرين الشهر المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: ميقاتي سيزور الراعي غدا ليضعه في صورة التحقيقات الامنية حول مقتل باسكال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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