"أمبري": الحوثيون أطلقوا مسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل تزامنًا مع الهجوم الإيراني

أفادت وكالة "أمبري" البريطانيّة للأمن البحري، بأنّ "الحوثيّين أطلقوا طائرات من دون طيّار من ​اليمن​ باتجاه ​إسرائيل​"، تزامنًا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ولفتت في تقرير، إلى أنّ عمليّة الإطلاق تمّت "بالتّنسيق مع إيران"، مشيرةً إلى أنّ "الموانئ الإسرائيليّة تُعتبر أهدافًا محتملة" للهجوم.

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السّبت، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني الشّرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسّفارة الإيرانيّة في دمشق واستشهاد القادة العسكريّين والمستشارين الإيرانيّين، نفّذ رجال القوّة الجو-فضائيّة البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النّظام الصّهيوني المجرم خلال عمليّة "وعده صادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله"، عمليّةً عسكريّةً واسعةً ضدّ أهداف داخل الأراضي المحتلّة؛ بعشرات الصّواريخ والطّائرات المسيّرة".