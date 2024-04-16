"صحة الدقهلية" تعلن إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي داخل وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة، تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بالمديرية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، إنه تم إجراء نحو 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى ، لعدد 3000مريضا بـ 30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلًا عن توفير كل المستلزمات اللازمة لذلك.

ولفت مكين إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، معربًا عن تقديره لجهود الأطقم الطبية في خدمة المرضى.