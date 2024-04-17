بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في الأوضاع العامة، كما وتم التطرق الى اوضاع وزارة الدفاع.
واثنى بوصعب على "ثبات ووضوح موقف وزير الدفاع وحرصه على تطبيق القوانين وعدم الرضوخ لاية ضغوطات بهدف الحفاظ على حسن سير العمل في المؤسسة العسكرية".
بدوره أكد "سليم موقفه بالعمل ضمن صلاحياته الدستورية مهما بلغت الضغوطات إعلامية كانت او غيرها، اذ ان التقيد بتطبيق القوانين هو الرادع الوحيد لحماية المؤسسة العسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التقى بوصعب: التقيد بتطبيق القوانين هو الرادع الوحيد لحماية المؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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