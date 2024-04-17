سلوفينيا وإسبانيا تعطيان أولوية للاعتراف بدولة فلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - ليوبليانا (وكالات)

أعلن رئيسا وزراء سلوفينيا وإسبانيا، أمس، أن البلدين متفقان على ضرورة الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضافا أنه يتعين عليهما أيضاً العمل على تخفيف معاناة سكان غزة وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانتشيث: «الشيء الأكثر أهمية هو أننا تناولنا سلسلة كاملة من الأسئلة، متى، وليس إذا، لكن متى تكون أفضل لحظة للاعتراف بفلسطين».

ولم يحدد جولوب جدولاً زمنياً، قائلاً: «إن الأمر لا يعتمد على سلوفينيا وإسبانيا وحدهما وإنما على عناصر دولية أخرى». وأضاف أن سلوفينيا ستصوت في مجلس الأمن الدولي لصالح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.

واتفقت إسبانيا، التي تدافع منذ فترة طويلة عن حقوق الفلسطينيين، الشهر الماضي مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. وتأتي هذه الجهود في وقت يقترب فيه عدد القتلى في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي من 34 ألف شخص. كما سوى القصف الإسرائيلي معظم المناطق بالأرض، تاركاً معظم الناس مُعدمين، بينما تلوح مجاعة في الأفق.

وتأتي زيارة سانتشيث إلى سلوفينيا في إطار جولة في دول أوروبية عدة لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر الماضي، على أن حل الدولتين هو الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويمثل هدف قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل منذ فترة طويلة أساساً لجهود السلام الدولية المتوقفة منذ عقد.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.