شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": رفع مخصصات الصحة بالموازنة يبرهن على جهود الدولة فى تنمية الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تنمية الإنسان من أهم الملفات الشائكة التي غابت كثيرا عن المشهد طوال العقود الماضية، لكن خلال السنوات الأخيرة تغير المشهد، بعد أن بات هذا الملف على أولوية الدولة من خلال وضع خطط دقيقة تستهدف تطوير الانسان في مختلف الجوانب الحياتية الهامة وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وقد خصصت الدولة ميزانيات ضخمة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية المحيطة بنا، إلا أن الدولة لن تغفل عن دورها في التنمية البشرية، فقد أعلنت وزارة المالية عن تعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، اعتبارًا من العام المالي الجديد 2024/2025، وخلال الـ 6 سنوات المقبلة، الأمر يسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

ولفت "مهران"، إلى أن تصريحات وزارة المالية الأخيرة بشأن رفع مخصصات القطاع الصحى إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 24.9%، يعني تقديم خدمة صحية لائقة بملايين المصريين، وتحسين الأداء العام بالمستشفيات الحكومية في مختلف التخصصات الصحية.



ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة بـ591 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 45%، وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من 139.5 مليار جنيه مقارنة بـ99.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 40.1%.