وزير الخارجية ونظيره الأرميني يناقشان العلاقات الثنائية

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وبحث مستجدات الأوضاع، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار .الوزير محمد اليحيى.
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