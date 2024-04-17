وزير الخارجية ونظيره الأرميني يناقشان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وفي بداية الاستقبال رحب وزير الخارجية بوزير خارجية أرمينيا والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وبحث مستجدات الأوضاع، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار .الوزير محمد اليحيى.