أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن تعديل موعد إقلاع رحلتها، اليوم، إلى دبي ME430/431 المجدولة للاقلاع عند الساعة التاسعة ليلًا إلى يوم الغد 18 نيسان 2024 تحت رقم ME1430/1431، وذلك بسبب استمرار تعليق العمليات في مطار دبي الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الشرق الأوسط أجّلت موعد إقلاع رحلتها المجدولة الليلة إلى دبي إلى يوم الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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