تنسيق 2024.. برامج طب وصيدلة لفرع جامعة وسط لانكشاير بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، تفاصيل التوسع في برامج الهندسة بالفرع الدولي لجامعة وسط لانكشاير الإنجليزية بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، ومناقشة مجالات محتملة لمزيد من التعاون، مثل إضافة برامج الطب والصيدلة، ومبادرات بحثية مشتركة، وبرامج تبادل طلابي، وورش عمل لتطوير أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف "هاشم"، خلال استضافة الجامعات الأوروبية رئيس جامعة سنترال لانكشاير، جراهام بالدوين، بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه هناك فرصة لتعزيز العلاقات حيث تتماشى رؤية جامعة سنترال لانكشاير في مجال التعليم المبتكر والتزامها بالتعلم الذي يركز على الصناعة تمامًا مع رؤية الجامعات الأوروبية في مصر.

وأوضح أن إنشاء فرع جامعة سنترال لانكشاير في حرم الجامعة هو شهادة على هذه الرؤية المشتركة، حيث توفر زيارة اليوم فرصة للدكتور بالدوين وفريقه للاطلاع مباشرة على البيئة الأكاديمية النابضة بالحياة في الجامعات الأوروبية في مصر وتقييم تقدم فرع جامعة سنترال لانكشاير بالجامعة.

وقال رئيس جامعة سنترال لانكشاير (UCLan)، إن فرع الجامعة في مصر يقدم تخصصات هندسية مختلفة ونادرة تعد تخصصات المستقبل، ويعتمد على الدمج في الدراسة بين الجانب النظري والعملي بتعليم مرتفع الجودة بخبرات عالمية حيث تتميز الجامعة في تقديم هذه التخصصات بهذه المهارات بجانب فرص تدريبية متنوعة.

وأشار إلى أن جامعة سنترال لانكشاير تمتلك مكانة كبيرة ضمن الجامعات الإنجليزية حيث تعتبر من أقدم الجامعات داخل المملكة المتحدة والتي أسست عام 1828، وتم تصنيفها من قبل التصنيف العالمي للجامعات QS WORLD على أنها ضمن أفضل 7% طبقا للتقييم العالمي لعام 2022 كما أنها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية وارتباطها بالصناعة.

وأوضح أن كلية الهندسة بفرع جامعة سنترال لانكشير تتمتع بعلاقات قوية مع العديد من الشركات والمؤسسات الهندسية الرائدة مما يوفر للخريجين فرص عمل مميزة بعد التخرج، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الهندسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تركز البرامج الدراسية على الجانب النظري والعملي، حيث تتوفر لدى الكلية مختبرات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة مما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل في المجال الهندسي.