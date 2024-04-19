انتخاب ناصر سرور رئيسًا لاتحاد نقابات الأفران والمخابز

أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في بيان، أنّه "تمّ انتخاب مجلسه التّنفيذي بالتّزكية، وجاءت النّتائج كالآتي: انتخاب النّقيب ناصر سرور رئيسًا بالإجماع والنّقيب طارق المير نائبًا له، ادغار طياح أمينًا عامًّا، نعيم الخواجه أمينًا للسّرّ، ومحمد شعلان أمينًا للصّندوق.
وللمناسبة، شكر سرور الأعضاء على "الثّقة بشخصه"، متمنّيًا أن "ينجح الاتحاد في معالجة المشاكل الّتي يتخبّط بها قطاع صناعة الخبز في لبنان، بالتّعاون بين كلّ مكوّنات القطاع".
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