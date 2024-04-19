سلام شارك باجتماع غرفة التجارة الأميركية ومناقشة إمكانات الاقتصاد اللبناني وفرص الاستثمار فيه

شارك وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الاعمال ​أمين سلام​، في اجتماع غرفة التجارة الأميركية، خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السّنويّة.

واستعرض المجتمعون مع سلام، وضع القطاعات الاقتصاديّة في لبنان، وتمّت مناقشة إمكانات الاقتصاد اللبناني وفرص الاستثمار فيه وسبل النّهوض، والمبادرات وإعادة الثّقة لجذب الاستثمارات، خصوصًا في قطاع النفط والغاز الّذي يعوّل لبنان على اكتشافه واستخراجه لتحقيق عائدات.

وأكّد سلام للحاضرين "عزم لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الّتي يتخبّط بها، لاستعادة الثّقة داخليًّا وخارجيًّا"، وأطلعهم على "أنّه يسعى لإنجاز الإصلاحات البنيويّة للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجيّة". وشدّد على أهميّة "استمرار أعمال الحفر البحريّة وانضمام لبنان إلى لائحة الدّول النّفطيّة، وضرورة استثمار الشّركات الأميركيّة في قطاع الطاقة".