وفد من نواب المعارضة تابع جولته في واشنطن لعرض خارطة طريق موحدة للمرحلة المقبلة

يتابع وفد من نوّاب قوى المعارضة اللّبنانيّة، يضمّ النّواب: ميشال معوض، وضاح الصادق، جورج عقيص، مارك ضو ونديم الجميل، جولته في العاصمة الأميركيّة واشنطن، مقدّمًا "وجهة نظر المعارضة وخارطة طريق موحّدة للمرحلة المقبلة".

وأشار الوفد في بيان، إلى أنّه "استهل لقاءاته في الكونغرس باجتماع موسّع مع ممثّلين عن لجنة الصّداقة اللّبنانيّة الأميركيّة، الّتي باتت تضمّ 36 نائبًا، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد كبير من أعضاء الكونغرس في لجان الخارجيّة والماليّة".

وذكر "أنّه لبّى دعوة من ثلاثة مراكز بحوث هي، مؤسسة الشرق الأوسط، الّتي كانت بحضور عدد من أصحاب القرار في واشنطن، مركز "ويلسون"، بالإضافة إلى الـ"ATFL) American Task Force on Lebanon)"، بحضور عدد من الصّحافيّين والمسؤولين في الوزارات المعنيّة والدّبلوماسيّين والباحثين. وعقدوا لقاءً موسّعًا مع النّادي اللّبناني في البنك الدولي، ومؤسّسة النّقد وأكاديميّين لبنانيّين في واشنطن".

ولفت إلى "أنّه التقى مسؤولي ملف الشّرق الأوسط ولبنان في وزارة الخزانة الأميركية، لنقاش الخطوات الإصلاحيّة الضرورية لإنجاز برنامج مع صندوق النقد الدولي ولإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي اللبناني خاصة من اقتصاد الكاش وأموال التهريب والنشاطات غير الشرعية، بعد التقصير الكامل من الحكومة اللبنانية للقيام بللاصلاحات المطلوبة، مما ادى الى تراجع لبنان وتصنيفه. وتناول البحث في اولوية الدفاع عن القطاع الخاص الشرعي".

وأفاد الوفد بـ"أنه يتابع اجتماعاته بلقاءات في وزارة الخارجية والبيت الابيض وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من السفراء العرب في واشنطن. كما سيحضر قداسا لراحة نفس باسكال سليمان، قبل ان يلتقي خلال عطلة نهاية الاسبوع، مزيدا من اعضاء الكونغرس الاميركي".