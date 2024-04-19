لقاء بين وهاب وباسيل والمعلوف ورحمة في البترون

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، ع لقاء جمعه مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنائب السابق سيزار المعلوف والوزير السابق إميل رحمة في البترون. وقال وهاب في تصريح: "يوم طويل في البترون بضيافة الوزير جبران باسيل ووالدته الطيّبة وبرفقة العزيزين إميل رحمة وسيزار المعلوف"، موضحًا أن اللقاء تضمن "أحاديث ​سياسة​ وإنماء وسياحة".

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