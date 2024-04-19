ضاهر: أتمنى على الأحزاب المسيحيّة الأساسيّة وقف السجالات العدائيّة في ما بينها

تمنّى النائب ميشال ضاهر على "الأحزاب المسيحيّة الأساسيّة"، وقف "السجالات العدائيّة في ما بينها، وإيلاء المصلحتين الوطنيّة والمسيحيّة العليا أولويّة مطلقة".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "‏هذه المناشدة ليست بخلفيّة طائفيّة، إنما لوقف نزيف الحضور السياسي اللائق لإحدى الرئتين اللتين يتنفّس الكيان اللبناني من خلالهما"، مضيفًا "‏فلنوقف التقاتل على ما تبقّى من هيكلٍ عظمي للدولة، ولننصرف الى أوليّات وجودنا ودورنا ومصالح شعبنا في هذا البلد، قبل أن نخسرهم كلّهم".