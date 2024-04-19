الصفدي باتصال مع عبداللهيان: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه وإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال إتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، "ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة"، وشدد على أن "الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية- بترا.

وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، أن "الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل".

وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني ضرورة عدم خرق أجوائه، مشيرًا إلى أن "الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل خرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران خرق أجوائه أيضًا".

وشدد الصفدي على أن "التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدًا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود".

وكانت الأردن قد اعترضت ما أعلنت أنّه "أجسام طائرة" خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 نيسان والذي شمل هجمات بالصواريخ والمسيّرات استمر لنحو 5 ساعات.