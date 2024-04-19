بلومبرغ: شكوى ألمانية إثر تسريب لخلاف بين نتانياهو ووزيرة خارجية ألمانيا والحادث يُهدد بتوتر علاقات البلدين

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأنّ "سفير ألمانيا بإسرائيل شتيفين زايبرت قدم شكوى لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد تقرير عن خلاف بين نتانياهو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك".

ولفتت الوكالة إلى أن "وزيرة الخارجية الألمانية بدت غاضبة من تسريب فحوى اللقاء مع نتانياهو والحادث يهدد بتوتر علاقات البلدين".

وفي هذا الصدد، كشفت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق محادثة صعبة وقاسية جرت بين نتانياهو ووزيرة الخارجية الألمانية، موضحة أنّ "نتانياهو رفع صوته ضد الوزيرة الألمانية حين رفضت كلامه والصور التي عرضها بشأن الوضع بغزة".

وقالت القناة إنّ "وزيرة الخارجية الألمانية حذرت من أن إسرائيل تسبب مجاعة في غزة وأن الوضع كارثي"، مشيرة إلى أنّ "وزيرة خارجية ألمانيا قالت لنتانياهو هل تريدون القول إن أطباءنا بغزة لا يقولون الحقيقة".