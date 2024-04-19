5 دول أفريقية لديها أعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن

ياسر رشاد - القاهرة - تشكل معدلات رفض التأشيرة المرتفعة حاجزا كبيرا أمام الأفارقة الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج ، وخاصة إلى منطقة شنغن في أوروبا.

تظهر البيانات أن 70٪ من أفضل 10 دول لديها أعلى معدلات رفض التأشيرة هي أفريقية.

الفرص الاقتصادية

يتأثر رواد الأعمال بشكل خاص ، حيث يعيق رفض التأشيرات قدرتهم على توسيع أعمالهم خارج الأسواق المحلية.

وهذا لا يحد من الفرص الاقتصادية فحسب، بل يديم أيضا الاعتماد على الأسواق المحلية. كما يعوق رفض التأشيرة السفر لأغراض الترفيه أو التعليم أو الزيارة، مما يؤدي إلى الشعور بالعزلة لأولئك الذين منعوا من الدخول.

تحتاج الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز تحرير التأشيرات، وتبسيط عمليات تقديم الطلبات، ومعالجة الممارسات التمييزية.

تمثل إفريقيا سبعة من البلدان العشرة الأولى التي لديها أعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن ، مما يشير إلى الحاجة الملحة للإصلاح.

تظهر التقارير الأخيرة انخفاضا في طلبات تأشيرة شنغن العالمية، حيث يواجه المتقدمون الأفارقة معدلات رفض عالية بشكل خاص على الرغم من تقديم عدد أقل من الطلبات للفرد.

ترتيب طلبات تأشيرة الدولة رفض التأشيرة معدلات الرفض

1 الجزائر 392,053 179,409 45.8٪

2 غينيا بيساو 7,990 3,611 45.2٪

3 نيجيريا 86,815 39,189 45.1٪

4 غانا 42,124 18,363 43.6٪

5 السنغال 56,866 23,683 41.6٪

فيزا شنغن هي تأشيرة دخول تسمح لحاملها بدخول منطقة شنغن، وهي منطقة تتكون من 27 دولة أوروبية، وتسمح فيزا شنغن للمصريين بدخول جميع دول منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

كيفية استخراج فيزا شنغن للمصريين

يمكن استخراج فيزا شنغن للمصريين من خلال السفارات أو القنصليات الأوروبية في مصر. خطوات استخراج فيزا شنغن هي كالتالي:

تقديم طلب عبر الإنترنت

يجب تقديم طلب للحصول على فيزا شنغن عبر الإنترنت من خلال موقع السفارة أو القنصلية الأوروبية التي تنوي السفر إليها. يجب دفع رسوم طلب الفيزا البالغة 80 يورو.

جمع المستندات المطلوبة

يجب تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة إلى السفارة أو القنصلية عند تقديم الطلب. تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الفيزا التي تتقدم للحصول عليها.

فيما يلي المستندات العامة المطلوبة لاستخراج فيزا شنغن للمصريين:

جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، ويحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل.

صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.

نموذج طلب تأشيرة شنغن مكتمل.

نسخة من حجوزات الطيران ذهابًا وإيابًا.

نسخة من حجز الفندق أو مكان الإقامة الآخر.

بوليصة تأمين صحي تغطي فترة السفر.

خطاب من جهة العمل أو المعهد أو المدرسة يؤكد على وظيفتك أو دراستك.

الحضور لمقابلة شخصية

بعد تقديم الطلب والمستندات، سيتم تحديد موعد لمقابلة شخصية مع مسؤول في السفارة أو القنصلية. خلال المقابلة، سيتم سؤالك عن سبب سفرك وخططك للإقامة في منطقة شنغن.

انتظار الرد على الطلب

عادةً ما يستغرق إصدار فيزا شنغن من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. سيتم إخطارك بالقرار عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.