الإدارة الأمريكية تنفي الموافقة على خطة اجتياح رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ، التقارير التي تفيد بأن واشنطن "وافقت على خطة إسرائيل لمهاجمة رفح" التي تضم نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني، مقابل عدم شنها هجوما شاملا على إيران.

النفي الأمريكي جاء على لسان مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لوكالة الأناضول التركية، فضل عدم الكشف عن اسمه.

وقال المسؤول: "هذه الأخبار غير صحيحة ولم يتم مناقشتها".

وفي خبر لها، ذكرت قناة "العربي الجديد" ومقرها قطر، نقلا عن مسؤولين مصريين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعطت الضوء الأخضر لعملية في رفح إذا امتنعت إسرائيل عن مهاجمة إيران، ردا على الهجوم غير المسبوق الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على رفح، التي لم يكن سكانها والنازحون فيها بمنأى عن تبعات الحرب، رغم اعتبار المدينة آخر ملاذ "آمن" لهم في القطاع على الحدود مع مصر.



المصدر : وكالات - الاناضول