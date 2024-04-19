السودان|ناشطون يحثون المنظمات الإنسانية على الاستجابة لمحنة الفاشر النازحين

ياسر رشاد - القاهرة - قال العديد من أعضاء لجنة دعم ضحايا الأحداث التي وقعت في غرب الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية إن احتياجات النازحين تفوق بكثير قدرات كل من اللجنة والدولة السودانية.

الازمة السودانية

وهم يحثون المنظمات الدولية على التدخل السريع ودعم النازحين في المناطق الريفية في الفاشر الذين تشير التقديرات المتحفظة إلى أنهم 20,000 نازح مع استمرار النزوح.

ووفقا للمصادر، فإن القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المحلية المتحالفة معها أجبر سكان القرى في غرب الفاشر على الفرار من منازلهم.

وفي وقت لاحق، أحرقت منازلهم ونهبت ممتلكاتهم أو دمرت.

ووصف عبد المنعم الدوما عبد الله، رئيس لجنة دعم الضحايا في الفاشر الغربي، أوضاع النازحين في مخيم شقرا بأنها معقدة للغاية، بعد زيارة مخيم النازحين الذي يقع على بعد 3 كيلومترات غرب مدينة الفاشر، وجدنا النازحين يعانون من نقص حاد في مياه الشرب والمأوى والغذاء والملابس، حتى أن بعضهم يمشي حافي القدمين بسبب نقص الأحذية».

نحن بصدد معالجة مشكلة المياه ، التي لا تقع ضمن اختصاصهم ولكن مسؤولية السلطات المعنية في حكومة الولاية، ومع ذلك، فإننا نعطيها الأولوية لمساعدة النازحين".

ووصف عضو آخر في اللجنة، إبراهيم عبد الرحمن أحمد، أوضاع النازحين بالكارثية، مشيرا إلى أن احتياجاتهم تتجاوز قدرات كل من اللجنة والحكومة السودانية.

وشدد على "أننا ندعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى التدخل وتقديم المساعدات العاجلة للنازحين، حيث أن هناك نقصا حادا في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والكهرباء والغذاء والماء".

من جانبه أشاد آدم يعقوب آدم نائب رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة وأهالي بلدة الفاشر لاستقبالهم نازحي الحرب ودعم الجرحى من المناطق المتضررة خاصة في مستشفى الفاشر الجنوبي.

ومع ذلك، وصف الأحداث خارج مدينة الفاشر بأنها مؤسفة، مع ارتفاع معدل النزوح بشكل كبير.

وأوضح أن "الولاية تشهد موجات نزوح كبيرة، حيث يتوزع النازحون بين مخيمات شقرا A وB وC، فضلا عن قريتي أم حجاجل والقرنية وجميع المناطق المجاورة".

دارت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الدعم السريع والقوة المشتركة للحركات المسلحة، المساندة للجيش في إقليم دارفور، غرب مدينة الفاشر، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة المئات في هجوم للدعم السريع.

وأبلغ سكان في مدينة الفاشر وكالة أنباء العالم العربي بأن مسلحين تابعين للدعم السريع شنوا هجمات على قرى وأحياء غرب الفاشر الليلة الماضية وصباح اليوم.

وكانت صحيفة (السوداني) قالت في وقت سابق اليوم إنّ 41 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على ثماني قرى غرب الفاشر بشمال دارفور، مشيرة إلى أن هذه حصيلة أوليّة للضحايا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الدعم السريع "قامت بأعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين وحرق مئات المنازل" مما دفع الآلاف من مواطنى هذه القرى للنزوح، بحسب وصفها.

وذكر السكان أن القوّة المشتركة للحركات المسلّحة تحركت اليوم لصد هجوم الدعم السريع على القرى، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين.

الاشتباكات مستمرة

وكانت القوة المشتركة في إقليم دارفور، وهي قوة تكونت من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان لحماية المدنيين، أعلنت يوم الخميس الماضي خروجها عن الحياد والقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع "أينما وجدت".

وقال أحد سكان غرب الفاشر "الميليشيات (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) حرقوا أكثر من ست قرى، بدءا من سرفاية وحلة خميس وأم عشوش وركينية وجخي وأم هجاليج"، مشيرا إلى أنّ مئات المواطنين العُزل تركوا كل شيء ونزحوا إلى قرية شقرة بالفاشر.

وذكر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن في أحياء وقرى غرب مدينة الفاشر.

حسم التمرد والقضاء عليه"

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أمس مجددا التزامه "بمنبر جدة"، لكنّه دعا الدعم السريع إلى تنفيذ التزاماته بهذا الشأن، مشددا على أنّ الجيش قادر على "حسم التمرد والقضاء عليه".

وأضاف البرهان، في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، أن على الدعم السريع إخراج قواته من المدن أولا إذا كان يرغب في التفاوض، مشددا على أنّ القوّات المسلّحة ليست لها مشكلة مع التفاوض، ولكن السؤال هو كيف تتم هذه العملية وبأي صورة.