طهران تعلق وتل أبيب صامتة.. ماذا حدث في قاعدة أصفهان الإيرانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- الخليج 365

لا تزال تداعيات الهجوم الإسرائيلي على مدينة أصفهان الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة قائمة، في ظل صمت كبير من الجانبان الإسرائيلي والإيراني، فتل أبيب لم تعلن حتى اللحظة بشكل رسمي أنها شنت هجومًا جوميا على إيران، في حين أن طهران هي الأخرى نفت التقارير التي تقول أنها تعرضت لهجومًا جويّا تسبب في سقوط أضرار بإحدى القواعد الجوية في أصفهان.

البداية كانت حوالي الخامسة فجرًا، حينما أفادت وسائل إعلام إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

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بعد لحظات من الهجوم خرج مسؤولون أمريكيون يكشفون عن أنّ إسرائيل شنت هجومًا جويا عبر طائرات مسيرة على إحدى القواعد العسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن الضربة.

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عقب الهجوم بدقائق، ذكرت وكالة مهر الإيرانية، أنه تم إلغاء الرحلات الدولية بمطار الخميني بطهران في إيران، عقب الهجوم الإسرائيلي.

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ونتيجة للهجوم أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، تنبيهًا أمنيًا إلى موظفيها وأفراد أسرهم بتقييد سفرهم إلى مناطق تل أبيب وبئر السبع والقدس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

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وعلى الرغم من تأكيد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على الضربة التي استهدفت مواقع عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من سفاراتها حول العالم، الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بشأن الهجوم في إيران، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

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بعد نحو ساعة من بدء الهجوم، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، باستئناف الرحلات الجوية في مطاري العاصمة طهران بعد تعليقها عقب تقارير أفادت بوقوع انفجارات في إيران.

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وبعد لحظات من الهجوم، تداولت بعض وكالات الأنباء أن منشآت نووية إيرانية كانت هي المستهدفة من الهجوم، إلا أنّ التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن الجمعة، أن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر، وأن المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما".

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وخوفا من تصعيد محتمل، دعت وزارة الخارجية الاسترالية مواطنيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمغادرة، خوفا من عمليات انتقامية كبرى بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت مبكر الجمعة.

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وحاولت إيران إثبات أنّها لم تتأثر بأي هجوم، فخرج أحد البرامج الإذاعية الصباحية في بث مباشر من قلب المدينة، للكشف عن الوضع الطبيعي بداخلها وعدم تأثرها بالهجوم الإسرائيلي.

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كما نشرت وسائل إعلام إيرانية الجمعة، مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان بعد أنباء عن هجوم إسرائيل فجر اليوم.

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ومن جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه لم تلحق أي أضرار بالمواقع النووية الإيرانية.

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بينما قال "مصدر مطلع" لقناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه لم يقع أي هجوم من الخارج على مدن إيرانية بما في ذلك أصفهان التي جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بها في وقت سابق اليوم، لاعتراض ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

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كما صرح مسؤول إيراني بارز لوكالة رويترز للأنباء أن إيران ليس لديها أي خطط فورية للانتقام من إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنت هجوما استهدف الأراضي الإيرانية.

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ونتيجة لتداعيات الهجوم، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إنها أوصت السفن التجارية التي تمر عبر "الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر" تحسبا لزيادة نشاط الطائرات المسيّرة في المنطقة، بعد شن هجوم على مدينة أصفهان بوسط إيران.

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وعلقت العديد من الدول العربية على الهجوم الإسرائيلي على إيران، من بينهم مصر حيث أعربت جمهورية مصر العربية، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران.

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ومن جانبه، صرح مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما جويا داخل أيران انتقاما للهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على إسرائيل مؤخرا.

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فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "لم تشارك" في أي عمل هجومي، رداً على سؤال صحفي حول الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران فجر الجمعة.

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والقاعدة التي تم استهدافها هي قاعدة "هشتم شكاري" أو "شكاري عباس باباي" واحدة من بين 17 قاعدة جوية يمتلكها الجيش الإيراني.

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وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي، إن مجلس الحرب عمل على صياغة رد من شأنه ردع إيران دون دفعها للرد والتسبب بخسائر.

تعجب الكثيرون من ردود الفعل الإيرانية التي صاحبت الهجوم الإسرائيلي على أصفهان في الساعات الأولى من صباح الجمعة، فلم يخرج عن طهران أي رد فعل قوي إضافة إلى عدم توعدها بالرد كعادتها، وهو ما اعتبر كإعلان عن نهاية جولة التصعيد بين طهران وتل أبيب.

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