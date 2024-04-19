سرايا القدس أعلنت قصف سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

أعلنت "سرايا القدس"، في بلاغ، عن قصفنا سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. ولفتت إى أن ذلك بأتي "رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

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