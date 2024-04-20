أوكرانيا: نفّذنا هجمات كبيرة في روسيا أدت إلى خسائر

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر أوكراني في المخابرات لوكالة رويترز للأنباء إن أوكرانيا شنت هجوما بعشرات الطائرات المسيرة بعيدة المدى على ثماني مناطق روسية، اليوم السبت، مما أدى إلى اشتعال النار في مستودع للوقود وقصف ثلاث محطات كهرباء فرعية.

يأتي الهجوم، الذي أكدته وزارة الدفاع الروسية، وسط سلسلة هجمات جوية استهدفت نظام الطاقة في أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال المصدر الأوكراني، نقلا عن مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حرائق مشتعلة في مواقع مختلفة "تضررت ثلاث محطات كهرباء فرعية على الأقل ومستودع وقود بسبب اشتعال النيران فيهم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية منها 26 في منطقة بيلغورود وعشر في منطقة بريانسك وثماني في منطقة كورسك واثنتان في منطقة تولا، فضلا عن واحدة في كل من مناطق سمولينسك وريازان وكالوجا والعاصمة موسكو.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن مدنيين قتلا نتيجة الهجوم بطائرة مسيرة.

وذكر حاكم منطقة سمولينسك في غرب روسيا إن الهجوم بالطائرة المسيرة استهدف منشأة للوقود في بلدة كارديم وأصاب خزانا للوقود وزيوت التشحيم.

وأضاف "بفضل جهود قوات الدفاع الجوي، تم إسقاط الطائرة لكن النيران اندلعت في دبابة تحتوي على وقود وزيوت تشحيم بسبب حطام (الطائرة)". وتابع أن رجال الإطفاء يكافحون من أجل إخماد الحريق.

وأردف أنه لم يتبين بعد ما إذا كان هناك أشخاص أصيبوا جراء الهجوم.

وذكر المصدر الأوكراني أن الهجوم، الذي شنته بلاده، كان عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والمخابرات العسكرية وقوات خاصة.