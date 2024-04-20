فرق وزارة الأشغال جرفت الثلوج وفتحت طريق عيناتا- الأرز

أنجز فريق مركز ​عيناتا​ لجرف الثّلوج، التّابع ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​، أعمال فتح طريق عيناتا- ​الأرز​، بإشراف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ومتابعة من المدير الإقليمي في البقاع بالتّكليف محمد الحاج شحادة. وقد تراوح ارتفاع ​الثلوج​ بين 6 أمتار و12 مترًا عند محلّة "نساف البطرق"، والعمل جارٍ لاستكمال أعمال توسيع الطّريق واستحداث "مداور" للسذيّارات. وقد حذّرت الوزارة، المواطنين من تكوّن طبقة جليد في الصّباح، ومن انهيارات للثّلوج المتراكمة عند بعض جوانب الطّريق، طالبةً منهم "أخذ الحيطة والحذر، حفاظًا على السلامة العامة".

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