حزب الله يقصف الأجهزة التجسسية في موقع حنيتا بالأسلحة المناسبة

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله" موقع حنيتا واستهدفت التجهيزات التجسسية بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:05 من بعد ظهر يوم السبت 20-4-2024 ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة ودمروها. ‏

ونعى حزب الله المقاتل علي رضا حرب "أبو مهدي" مواليد عام 1973 من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنة "إيفن مناحم"

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة "إيفن مناحم" شمالي إسرائيل بالأسلحة الصاروخية .

ونقل موقع "النشرة" اللبناني الإسرائيلية، بيانا أصدره حزب الله قال فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 من بعد ظهر اليوم السبت 2024-04-20، انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصّاروخيّة".

وأصدر حزب الله بيانا ثانيا، قال فيه "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم السبت، موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة، وانتشار جنود العدو في محيطه بقذائف المدفعية".

وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.



