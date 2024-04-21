بنك إسرائيل يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي

أظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أن جميع أعضاء اللجنة الخمسة صوتوا في الثامن من نيسان على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة وعزوا ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وذكر محضر الاجتماعات "في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة دون تغيير".

وأضافت اللجنة "تتسق هذه السياسة مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع الحرب في تشرين الاول وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".

وكان البنك المركزي قد خفض في كانون الثاني تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة أربع سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.