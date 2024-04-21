شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يثمن استجابة الحكومة لمقترحه بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، والذي يأتي في إطار في طالبنا به سابقا من ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة، مشيرا إلى أن زيادة عدد المناطق الحرة فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.

وقال "الجندي"، إن هذا المشروع يستهدف تصدير 100% من حجم إنتاجه سنوياً إلى خارج البلاد، وألا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاته عن 50% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، لافتا إلي أنه يجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفي الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح والقوانين، وأن يكون قد زاول النشاط، ولا تقل صادراته عن 50%.

وأشار النائب حازم الجندي، إلي أنه قد سبق له التقدم باقتراحين تم مناقشتهما داخل مجلس الشيوخ بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة، في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وآخر خاص بإنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توطين صناعة السفن في مصر لإحياء تلك الصناعة الاستراتيجية، موضحا أن المشروع يستهدف تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهى الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت، ومن ثم زيادة مواردها الدولارية.