المعهد الفني الأنطوني نظم معرض أيقونات بيزنطية في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت

نظّم المعهد الفني الأنطوني- الدكوانة، في إطار نشاطات عيد القديس مار جرجس وبدعوة من القيّم العام على مطرانيّة بيروت للموارنة الخوري ​جورج قليعاني​، ​​معرض أيقونات بيزنطيّة من إنتاج طلّاب المعهد، في صالون ​كاتدرائية مار جرجس​ وسط بيروت.

وتمنّى مدير المعهد الأب شربل بوعبود، أن "يكون المعرض فسحة تأمّل ورجاء، في هذه الظّروف الصّعبة الّتي تعيشها بيروت ولبنان والمنطقة".