المعهد الفني الأنطوني نظم معرض أيقونات بيزنطية في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت

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نظّم المعهد الفني الأنطوني- الدكوانة، في إطار نشاطات عيد القديس مار جرجس وبدعوة من القيّم العام على مطرانيّة بيروت للموارنة الخوري جورج قليعاني، معرض أيقونات بيزنطيّة من إنتاج طلّاب المعهد، في صالون كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت.
وتمنّى مدير المعهد الأب شربل بوعبود، أن "يكون المعرض فسحة تأمّل ورجاء، في هذه الظّروف الصّعبة الّتي تعيشها بيروت ولبنان والمنطقة".
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