بسبب «7 أكتوبر».. رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية يستقيل من منصبه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية عبرية أن رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون حليفه، قرر الاستقالة من منصبه، على خلفية فشله في منع هجوم السابع من أكتوبر.

وأفادت إذاعة الجيش بأن "حليفه" قرر الاستقالة من منصبه بسبب أحداث 7 أكتوبر، موضحة أن الاستقالة لن تكون سارية المفعول بشكل فوري، لكنها متوقعة في غضون أسابيع قليلة.

من جانبه، ذكر موقع Ynet أن "حليفه" أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، باستقالته من الجيش "بعد فشله في منع هجوم السابع من أكتوبر"، لافتا إلى أن "حليفه في بداية الحرب كان قد اتخذ قرارا مبدئيا بالتقاعد بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، لكنه الآن قرر تنفيذ نيته في الاستقالة".

وأشار الموقع إلى أن "حليفه" تحمل مسؤولية فشل الهجوم المفاجئ بعد حوالي أسبوع ونصف من اندلاع الحرب، حيث صرح: "لقد فشلنا في مهمتنا الأكثر أهمية، وبصفتي رئيسا لـ"أمان" أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل".

وتابع: "منذ 7 أكتوبر بدا واضحا مدى عمى "أمان" عما يحدث في قطاع غزة، عندما فشل في تفسير الإشارات التي تشير إلى الهجوم الوشيك بشكل صحيح".