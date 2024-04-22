الخارجية الصينية: الأربعاء المقبل بلينكن يزور بكين لمدة 3 أيام

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن سيقوم بزيارة إلى بكين، بعد غد الأربعاء، الموافق 24 أبريل الجارى.

وقال المتحدث- حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية سي جي تي إن، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن بلينكن سيزور بكين فى الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجارى، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وكان الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكى، أعلن، أمس الأول السبت، أن وزير الخارجية سيقوم بزيارة إلى الصين، خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجارى، موضحا أن بلينكن سيجتمع خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الصين في شنجهاى وبكين، لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأزمة فى الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، والقضايا عبر مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.

وتحاول بكين وواشنطن الحفاظ على استقرار العلاقات، بالرغم من وجود خلافات كبيرة حول قضايا متعددة.