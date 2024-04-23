بالصور.. "فوسفات مصر" تدفع بمعدات لفتح طريق "الخارجة - الداخلة" بعد حادث مروع



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دفع مشروع فوسفات مصر بوزارة البترول، منذ قليل، بمعدات ثقيلة وأوناش للمساهمة في رفع آثار حادث تصادم 3 شاحنات عملاقة بمنطقة الكيلو 55 بطريق "الخارجة - الداخلة" بالقرب من مدخل المشروع والمعروف باسم " فوسفات أبو طرطور"، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات، بسرعة التدخل لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عامًا من محافظة أسيوط، وإصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تسبب الحادث في اغلاق الطريق وتوقف حركة السير به، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.