عبداللهيان: العقوبات الأوروبية مؤسفة لأن تصرف إيران كان دفاعا عن النفس

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن "العقوبات الأوروبية مؤسفة لأن تصرف إيران كان دفاعا عن النفس"، معتبرا ان "على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بمسؤولية وأن يفرض عقوبات على إسرائيل".

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