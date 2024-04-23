عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى بقيادة أحد متطرفي الكنيست

ياسر رشاد - القاهرة - المسجد الأقصى.. يواصل المستعمرون أعمالهم المتطرفة الاستفزازية في حق الفلسطينيين عامة والمسلمين خاصة، حيث اقتحم مستعمرون، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، يقودهم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، المتطرف "يهودا غليك" باحات المسجد الأقصى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن عشرات من المستعمرين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد الفصح اليهودي.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي.