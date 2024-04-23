بو حبيب: أطالب المعنيين بوقف التدخلات من أجل الإفراج عن السوريين الذين تم اعتقالهم

دعا وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، الشعب اللبناني والنّواب والمسؤولين إلى "التّكاتف في هذا الوقت، لحل ملف ​النزوح السوري​". وأشار، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "كلّما تمّ توقيف سوري غير شرعي، يتدخّل أحد لإطلاقه"، مطالبًا المعنيّين بـ"وقف التّدخّلات من أجل الإفراج عن السّوريّين الّذين تمّ اعتقالهم".

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