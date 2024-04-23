الاباتي رزق ترأس قداسا احتفاليا في رعشين لمناسبة عيد مار جرجس

ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي ادمون رزق قداسا احتفاليا في كنيسة مار جرجس - رعشين، لمناسبة عيد مار جرجس، في حضور فاعليات اجتماعية وحشد من ابناء البلدة والبلدات المجاورة.

ولفت رزق، في عظته، الى أن "احتفالنا بعيد مار جريس شفيع رعيتنا المباركة نلتقي الليلة حول كلمة الانجيل، والبشرة السارة التي تجمعنا بالإيمان والرجاء والمحبة ، وتنفخ فينا روح القيامة وشجاعة القديسين وصمود المسيحيين الأولين".

ورأى أن "في مسيرة حياة القديس جريس الأمين في الايمان وفي الخدمة، الطاهر السيرة، والجندي الشجاع الذي تفانى في خدمة مشروع الله الخلاصي، مقربا ايانا الى الله ومصليا معنا كي ننتصر على التجارب"، طالبا منه بـ" أن يسهر على عائلاتنا في الأيام الصعبة ومتشفعا فينا وبمرضانا، وحاميا لشبيبتنا من الضلال، فنصرخ جميعا انه الرب الذي يقيم فينا الحياة مرة جديدة".