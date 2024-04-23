بلدية دورس أطلقت حملة إزالة مخالفات عربات بيع الخضار والفواكه التي يشغلها النازحون عند مدخل بعلبك

أطلقت بلدية دورس حملة إزالة مخالفات عربات بيع الخضار والفواكه التي يشغلها سوريون عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي.

ووجه رئيس البلدية روني الغصين عدد من الاانذارات لاصحاب المحلات التجارية المخالفة التي يشغلها سوريين غير قانونيين، ممن لا يحملون رخص عمل أو أوراق ثبوتية، كما نظم عدد من محاضر الضبط بحق المخالفين لشروط العمل.

واشرف الغصين، على "حملة إزالة المخالفات بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية"، مؤكداً أن "الحملة تهدف لإزالة المخالفات التي تتسبب بعجقة سير، وبازعاج المواطنين على الطريق الدولي، مع الإشارة إلى أن الحملة يستهدف تطبيق قوانين وزارة العمل".