أطلقت بلدية دورس حملة إزالة مخالفات عربات بيع الخضار والفواكه التي يشغلها سوريون عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي.
ووجه رئيس البلدية روني الغصين عدد من الاانذارات لاصحاب المحلات التجارية المخالفة التي يشغلها سوريين غير قانونيين، ممن لا يحملون رخص عمل أو أوراق ثبوتية، كما نظم عدد من محاضر الضبط بحق المخالفين لشروط العمل.
واشرف الغصين، على "حملة إزالة المخالفات بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية"، مؤكداً أن "الحملة تهدف لإزالة المخالفات التي تتسبب بعجقة سير، وبازعاج المواطنين على الطريق الدولي، مع الإشارة إلى أن الحملة يستهدف تطبيق قوانين وزارة العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية دورس أطلقت حملة إزالة مخالفات عربات بيع الخضار والفواكه التي يشغلها النازحون عند مدخل بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.