أشار عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الى أننا "أخذنا إلتزامناً على أنفسنا أن لا نتغيّب عن أي جلسة تشريعية والبحث لا يزال قائماً بشأن جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية".
ولفت الخير، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "اللجنة الخماسية تقوم بجهود مشكورة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي ومبادرتنا مستمرّة وعلى كل الأفراق التعاون للوصول الى الأهداف المرجوة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخير: لن نتغيّب عن أي جلسة تشريعية والبحث لا يزال قائماً بشأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.