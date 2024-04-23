نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" والقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" و"المقاومة الإسلامية في العراق"، إحصائية ضمن إنفوغراف، تُظهر مجموع عمليات "جبهات المساندة" لقطاع غزة، في لبنان واليمن والعراق خلال 200 يوم من معركة طوفان الأقصى"، حيث بلغ مجموع العمليات 1998 عملية عسكرية، من ضمنهم 1637 عملية نفذها "حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الحربي في "حزب الله": 1998 عملية لجبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق خلال 200 يوم من طوفان الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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