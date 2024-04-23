زلزالان يضربان تايوان قوة أشدهما 6.3 درجة

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزالان جديدان تايوان، بلغت قوة أشدهما 6.3 درجة على مقياس ريختر، وذلك غداة سلسلة هزات أرضية ضربت الجزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات في تايوان.

وقالت السلطات إن تايوان تعرضت للزلزالين صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بعد سلسلة من الهزات الأصغر في اليوم السابق.

من جهتها أوضحت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة وقع على عمق 5.5 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 17.2 كيلومتر جنوب غرب مقاطعة هوالين في شرق تايوان، وقد سبقه زلزال بلغت قوته 6 درجات على عمق 10 كيلومترات، وشعر السكان في العاصمة التايوانية تايبيه بالزلازل بقوة.

وتعرضت تايوان، مساء أمس، لعشرات الزلازل الضحلة المتمركزة حول هوالين، ومن بينها هزة بقوة 5.9 درجة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الزلازل الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الإطفاء الوطنية في صباح اليوم الثلاثاء.