مظاهرة أمام جامعة كولومبيا في نيويورك تضامنًا مع الطلاب المعتصمين داخلها للمطالبة بوقف حرب غزة

تشهد جامعة كولومبيا في نيويورك مظاهرة أمامها، تضامنًا مع الطلاب المعتصمين داخلها، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وكان قد اعتُقل أكثر من 130 شخصًا ليل أمس خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في حرم جامعة نيويورك، مع اكتساب تظاهرات طالبية زخمًا في الولايات المتحدة على خلفية الحرب في قطاع غزة ودعم أميركا المتواصل لإسرائيل.
وأعلنت شرطة نيويورك توقيف 133 شخصا وتخلية سبيلهم بعد صدور استنابات قضائية بحقهم، مع تسارع وتيرة التحركات الاحتجاجية كذلك في جامعتي ييل وكولومبيا وغيرها من الكليات.
بدأت التحركات الاحتجاجية في الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا في نيويورك وأقام عدد من المتظاهرين "مخيم تضامن مع غزة" في حرم الكلية.
لكن تم توقيف أكثر من مئة من المحتجين بعدما طلبت سلطات الجامعة من الشرطة الحضور إلى حرم جامعة كولومبيا الخميس، في خطوة يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت عددا أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.
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