أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن لقاء سفراء "الخماسية" مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يخرج بخلاصات واضحة، وإنما ثمة تمنيات ترتبط بالجدول الزمني لحلحلة الامور. ولفتت إلى أن "الخماسية" المحت لبري أو نصحته بدراسة مسألة الخيار الثالث بعدما تلَّمسته من عواقب وعثرات أمام مرشح "حزب الله" وحركة "أمل" سليمان فرنجية".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": "الخماسية" ألمحت لبري أو نصحته بدراسة مسألة الخيار الثالث بعدما تلَّمسته من عواقب أمام فرنجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.