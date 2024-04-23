مجمع الخيام الجديد يمهد لهجوم إسرائيلي قريب

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حللتها وكالة AP، مجمعًا جديدًا من الخيام يتم بناؤه بالقرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي الإشارة إلى أنه يخطط لهجوم على مدينة رفح.

وتعرضت خان يونس لعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت إسرائيل إنها تخطط لإجلاء المدنيين من رفح خلال هجوم متوقع على المدينة الجنوبية، حيث لجأ مئات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها السابع. وقال الجيش إنه لم يشارك في بناء تلك الخيام.

بينما جدد المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحذيره من شن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على مدينة رفح، وشجب الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المدينة.

تجديد التحذير

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن التوغل الكبير في رفح «سيخاطر بمزيد من الوفيات والإصابات والتشريد على نطاق واسع، بل حتى المزيد من الجرائم الوحشية التي سيحاسب المسؤولون عنها»، حسبما ذكر مكتبه.

وأعرب تورك عن أسفه للضربات الثلاث التي وقعت في رفح خلال الأيام الأخيرة، التي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن مقتل معظم النساء والأطفال. وقال: «زعماء العالم يقفون متحدين بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح».

وتشن إسرائيل غارات جوية شبه يومية على رفح، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما تعهدت بتوسيع هجومها البري ضد حركة حماس المسلحة إلى المدينة الواقعة على الحدود مع مصر على الرغم من الدعوات لضبط النفس، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

مجمع الخيام

وتُظهر الصور التي تم تحليلها بواسطة Planet Labs PBC أن مجمع الخيام بدأ قيد الإنشاء بالكامل في 16 أبريل غرب خان يونس.

وتُظهر الصور، التي التقطت يوم الأحد، مجمع الخيام في الوقت الذي نما منذ ذلك الحين.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه لم يشارك في بناء خيمة بالقرب من خان يونس. وقالت صحيفة «هاآرتس» اليومية الإسرائيلية، دون أن تنسب هذه المعلومات، إن مصر تبني مجمع الخيام قبل الهجوم المحتمل على رفح.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق بشأن الخيام. مع ذلك، فإن بناءها يأتي في الوقت الذي هدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«ضربات موجعة إضافية» تستهدف حماس بسبب انهيار المحادثات حول محاولة إطلاق سراح الرهائن المتبقين والمحتجزين في قطاع غزة.

ويمكن أن يشمل ذلك الهجوم، الذي تم التهديد به منذ فترة طويلة، رفح التي فر إليها نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وسط الحرب. وقالت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، مرارا وتكرارا، إن أي عملية عسكرية تحتاج إلى حماية المدنيين.

بينما قال نتنياهو إنه سيأمر الجيش بإجلاء المدنيين من رفح استعدادا للهجوم، لكن ليس من الواضح إلى أين يمكن أن يذهبوا.

تعدٍ مستمر

كما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص شابا فلسطينيا في مدينة أريحا بالضفة الغربية، بحسب ما أفاد شاهد عيان ومسؤولون فلسطينيون.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل يدعى شادي جلايطة (44 عاما)، موضحة أنه أصيب برصاصة قاتلة في الصدر.

وأفاد عمه شفيق جلايطة بأن الرجل كان خارج منزله يشاهد غارة عسكرية إسرائيلية على منزل أحد الجيران في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وأضاف أنه فجأة سمع صوت ثلاث طلقات نارية.

وبيّن جلايطة: «أصابت الرصاصة الثالثة صدره وخرجت من ظهره».

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة إن طفلا أصيب برصاصة في بطنه بأريحا، وحالته حرجة.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 487 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية في المنطقة، حسبما ذكرت وزارة الصحة، ومقرها رام الله.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه تم نقل جثث 32 شخصا قتلوا بالغارات الإسرائيلية إلى المستشفيات المحلية خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت في تقريرها اليومي إن المستشفيات استقبلت أيضا 59 جريحا.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يرفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى 34183 على الأقل. وأضافت أن 77143 آخرين أصيبوا.

احتجاج الطلاب

في الوقت نفسه، تجتاح الاحتجاجات المؤيدة الفلسطينيين الجامعات الأمريكية في أعقاب الاعتقالات الجماعية في جامعة كولومبيا، التي ألغت الفصول الدراسية الشخصية. بينما تم القبض على العشرات من المتظاهرين في جامعتي نيويورك وييل، وأغلقت بوابات هارفارد يارد أمام الجمهور، حيث سعت بعض الجامعات الأمريكية المرموقة إلى نزع فتيل التوترات في الحرم الجامعي بشأن حرب إسرائيل مع حماس.

وتم القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد الفلسطينيين كانوا قد اعتصموا في منطقة كولومبيا الخضراء الأسبوع الماضي، وظهرت مخيمات مماثلة في الجامعات بجميع أنحاء البلاد. وفي جامعة نيويورك، اتسع المعسكر الذي أقامه الطلاب، ليصل إلى مئات المتظاهرين.

وطالب الطلاب المؤيدون الفلسطينيين جامعاتهم بإدانة الهجوم الإسرائيلي على غزة، وسحب استثماراتها من الشركات التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.

تشن إسرائيل غارات جوية شبه يومية على رفح

لجأ إلى رفح أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

تعهدت إسرائيل بتوسيع هجومها البري ضد حركة حماس المسلحة في رفح.

دمرت إسرائيل أكبر مدينتين في غزة، وخلّفت رقعة من الدمار.

فر نحو %80 من سكان المنطقة إلى أجزاء أخرى من الجيب الساحلي المحاصر.