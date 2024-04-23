الصين تنفي دعم التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

رفضت الصين الاتهامات بدعم التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، مع الإصرار على شرعية التجارة مع روسيا وضمان سيطرتها الفعالة على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حسبما أوردت وزارة الخارجية الصينية، تعليقا على اتهامات الولايات المتحدة بشأن تقديم بكين مساعدة واسعة النطاق لموسكو لاستعادة قاعدتها الصناعية الدفاعية.

وقال وانج إن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية كان "عادلا وموضوعيا" وإن بلاده "عملت بنشاط" لتعزيز المحادثات من أجل السلام والتسوية السياسية، مضيفا أن "الحكومة الصينية تشرف على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقوانين واللوائح".

وأفاد بأن الصين ليست صانعة "أزمة أوكرانيا" وليست طرفا فيها، قائلا "نحن لا نؤجج النيران أبدا أو نسعى لتحقيق مكاسب أنانية، ولن نقبل بالتأكيد أن نكون كبش فداء".

وأضاف "دعوني أؤكد مرة أخرى على أن لا ينبغي عرقلة أو التدخل في حق الصين في إجراء تبادلات تجارية واقتصادية طبيعية مع روسيا والدول الأخرى في العالم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".

ووفقا للمسؤول الصيني، فإن الطريق الصحيح للمضي قدما في تسوية الصراع يكون فقط من خلال استيعاب المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف وإنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام من خلال الحوار والمفاوضات.

أوكرانيا تخصص 200 مليون دولار أمريكي لبناء تحصينات دفاعية

أعلن مجلس الوزراء الأوكراني، تخصيص 8 مليارات هريفنا (العملة الأوكرانية) (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) لبناء تحصينات دفاعية من خلال إعادة توزيع نفقات ميزانية الدولة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء دينيس شميهال، قوله، خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، إنه "منذ بداية عام 2024 ، خصصنا ما يقرب من 38 مليار هريفنايا (حوالي 950 مليار دولار أمريكي) لتحصين خطوط الدفاع .. ولن نتوقف عند هذا الحد".

وأضاف شميهال "مهمتنا هي إنشاء سور دفاعي موثوق به يحمي جنودنا ويعطي المزيد من المزايا لجيشنا في ساحة المعركة".

كان مجلس الوزراء الأوكراني قد خصص في 2 أبريل الجاري مبلغاً إضافياً قدره 5.6 مليار هريفنا أوكراني لبناء التحصينات.

اليونان ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أن بلاده أوضحت أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، لكي لا تتعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر.

وقال ماريناكيس، اليوم الثلاثاء، عبر محطة الإذاعة الوطنية "ريال إف إم": "أوضحت اليونان أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر".

واتهمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم أمس الاثنين، حلفاء اليونان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بممارسة ضغوط قوية على البلاد لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-300"