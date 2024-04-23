العراق وإيران يبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، آخر التطورات الأمنية في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي التقى، على هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن المنعقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، بأحمديان، حيث استعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الأمن والاستخبارات وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

وشدد الأعرجي على أهمية تكاتف المجتمع الدولي بوجه التحديات التي تواجهها المنطقة، للحيلولة دون تفاقم الأزمات والصراعات وتداعياتها على مجمل الأوضاع في المنطقة.

ميدانيًا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، مقتل إرهابيين اثنين والعثور على كميات من الأسلحة والأعتدة والمعدات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.

وأوضحت القيادة - في بيان أوردته (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخباراتية، وعقب تنفيذ ضربة جوية على أحد أوكار عناصر "داعش" الإرهابية في سلسلة جبال حمرين قاطع قيادة عمليات ديالى، خرجت قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى وكتيبة الاستطلاع التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش المكان المستهدف، وتم العثور على جثتين لإرهابيين اثنين من قيادات "داعش"، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والأعتدة والمعدات لعناصر التنظيم الإرهابي.

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات على إيران تستهدف أفرادا وكيانات نفذوا هجمات إليكترونية ضد مؤسسات أمريكية.

وكان قد أرجع مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، هينو كلينك، تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على التسليح التقليدي، بقيمة 916 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى الدعم العسكري الذي قدمته لأوكرانيا ومن بعدها إسرائيل، ناهيك عن التضخم.

وتابع كلينك: عدة عوامل دولية أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة، أبرزها التغيرات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية وأزمة التضخم التي زادت من تكاليف تصنيع الأسلحة.