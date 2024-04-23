وفاة 3 من مصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي في الشرقية - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين أتوبيس وونش يحمل سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه بنها بالقرب من قرية غيتة التابعة لنطاق مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية، والذي تسبب في إصابة 18 شخصًا، لفظ منهم 3 أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصاباتهم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وونش مُحمل عليه سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه بنها.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف في محافظة الشرقية بعدد من السيارات وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، و10 مصابين إلى مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، قبل أن يفارق ثلاثة من المصابين بمستشفى السعديين الحياة داخل المستشفى متأثرين بإصاباتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.