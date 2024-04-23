مسؤول في الصليب الأحمر يؤكد أن إجلاء المدنيين من رفح "غير ممكن"

حذر مدير اللجنة الدولية للصليب الاحمر فابريزيو كاربوني من أن إجلاء اكثر من مليون مدني من رفح "غير ممكن"، في وقت تتوعد اسرائيل بشن هجوم بري على هذه المدينة في أقصى جنوب قطاع غزة. واوضح على هامش مؤتمر للمساعدات في دبي بالإمارات "لم نرَ الى الآن أي خطة إجلاء للمدنيين" من رفح.

واوضح كاربوني لـ"فرانس برس"، بانه "حين نرى حجم التدمير في وسط قطاع غزة وشماله، لا يمكننا ان نحدد المكان الذي يمكن أن ينقل اليه الناس، واين يمكن ان تكون لهم ملاجىء لائقة مع خدمات اساسية". وتابع "اليوم إذا، في ظل المعلومات التي لدينا، فإن القيام بعملية إجلاء كبيرة أمر غير ممكن".

وتبدي العديد من العواصم الغربية والمنظمات الإنسانية قلقها حيال التحضيرات الإسرائيلية القائمة لعملية رفح، والتي تؤكد الدولة العبرية أنها المعقل الاخير لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تواصل حربها عليها.

وتضيق المدينة راهنا بمليون ونصف مليون شخص من سكان ونازحين يواجهون ظروفا إنسانية مأسوية.